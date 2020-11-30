Новости

Носителей COVID-19 без симптомов назвали более опасными 15:03
Голикова: Горячим питанием обеспечены более 7 млн школьников 14:55
В Приморье задержали водителей, пытавшихся проехать на остров Русский 14:49
Госкомпания "Автодор" подготовила дороги к зимней эксплуатации 14:49
Голикова: Число сирот с 2018 года сократилось на 15% до 42 тысяч 14:48
Матвиенко предложила передать минтруду все вопросы семейной политики 14:42
Мишустин призвал исключить попытки обойти нормы ВТО 14:41
Очередное заседание СМИД ОДКБ пройдет в онлайн-формате 14:39
Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса 14:38
Минфин перечислил 10 млрд рублей на поддержку медработников 14:26
Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову 14:15
Певица Полина Гагарина подала заявление о разводе 14:13
В России создадут ассоциацию участников "Большой перемены" 14:12
В Подмосковье обокрали фургон с кинореквизитом 14:08
Мишустин обвинил Запад в нарушении международных принципов 14:05
"Урал" в домашнем матче победил "Сочи" 1:0 14:04
Полиции пришлось стрелять при задержании мужчины, пырнувшего ножом таксиста 13:55
Светлана Светличная решила подарить свою квартиру соседям 13:50
Должники смогут подавать ходатайства приставам через портал госуслуг 13:43
Сын Аршавина стал футболистом академии "Спартака" 13:38
Более 11 тысяч деревьев посадили на территории ТиНАО в 2020 году 13:27
Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин 13:25
Тодоровский-младший снимет фильм о поиске смысла жизни 13:25
Международный комитет Совфеда поддержал законы о верховенстве Конституции 13:22
В России удвоили производство "Авифавира" для лечения коронавируса 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 14:49
Рубрика: Происшествия

В Приморье задержали водителей, пытавшихся проехать на остров Русский

Текст: Артем Красиков

Во Владивостоке задержали двух водителей, которые пытались проехать по мосту на остров Русский.

Сотрудники Приморского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса России 26 ноября остановили грузовик, водитель которого опоздал на паром. Мужчину удалось отговорить от опасной поездки только после длительных переговоров, сообщается на странице ведомства в Instagram.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Во Владивостоке вновь отложили открытие моста на остров Русский

Второй нарушитель ночью 27 ноября пытался проехать на остров, не заметив запрещающих знаков.

Отмечается, что уже очищено ото льда 45 из 168 вант моста. Охрана объекта работает в усиленном режиме. Стрелки не подпускают к опасному объекту зевак, а также граждан, пытающихся пересечь мост.

Напомним, что движение по мосту на остров Русский было закрыто 21 ноября из-за прошедшего ледяного дождя. Сейчас единственным способом добраться на Русский и обратно на материк остается паром, интервал его движения составляет два часа.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Мишустин обвинил Запад в нарушении международных принципов
В Кремле оценили возможность новой помощи бизнесу из-за пандемии
С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"