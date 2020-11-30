В Приморье задержали водителей, пытавшихся проехать на остров Русский

Во Владивостоке задержали двух водителей, которые пытались проехать по мосту на остров Русский.

Сотрудники Приморского филиала управления вневедомственной охраны Минтранса России 26 ноября остановили грузовик, водитель которого опоздал на паром. Мужчину удалось отговорить от опасной поездки только после длительных переговоров, сообщается на странице ведомства в Instagram.

Второй нарушитель ночью 27 ноября пытался проехать на остров, не заметив запрещающих знаков.

Отмечается, что уже очищено ото льда 45 из 168 вант моста. Охрана объекта работает в усиленном режиме. Стрелки не подпускают к опасному объекту зевак, а также граждан, пытающихся пересечь мост.

Напомним, что движение по мосту на остров Русский было закрыто 21 ноября из-за прошедшего ледяного дождя. Сейчас единственным способом добраться на Русский и обратно на материк остается паром, интервал его движения составляет два часа.