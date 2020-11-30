В приморском Артеме восстановили электричество после циклона

Во всех домах города Артема - и частных, и многоквартирных - восстановлено электроснабжение после циклона. Об этом сообщается на сайте городского округа.

Но есть точечные повторные отключения, которые произошли при пилке деревьев, которые падали на электропровода. В результате перенапряжения нет света в трех многоквартирных домах и 26 домах частного сектора. Там продолжают работать специалисты.

Кроме этого, на трансформаторной подстанции "Оборонэнерго" на территории военного городка произошла авария. Сегодня, после подвоза и установки нового оборудования, дома, запитанные от подстанции, будут подключены к электроэнергии.

Ледовый циклон пришел в Приморье 18-19 ноября, принеся почти три месячных нормы осадков. Из-за обледенения и перехлеста проводов были повреждены ЛЭП. В результате без света, тепла и воды остались 180 тысяч человек.