Во Владивостоке вновь отложили открытие моста на остров Русский

Во Владивостоке снова перенесли открытие движения по мосту на остров Русский на неопределенный срок.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, работы на объекте ведутся каждый день. Несколько групп промышленных альпинистов очищают ванты ото льда с утра до вечера.

"Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по мосту закрыли 21 ноября. Из-за прошедшего ледяного дождя ванты на мосту обледенели, что привело к падению на дорогу больших кусков льда.

Сейчас единственным способом добраться на Русский и обратно на материк остается паром, интервал его движения составляет два часа.