В Саратове в своей квартире убиты женщина и ее четырехлетняя дочь

В Саратове вечером в воскресенье в квартире на улице Чернышевского были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери. Погибшим были нанесены ножевые ранения.

По данным областной прокуратуры, убитых обнаружил отец погибшей женщины, который привел домой старшую внучку.

По информации регионального управления СК, по данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе, работу следственной группы координирует непосредственно руководитель СК по региону Анатолий Говорунов.

Прокуратура также начала проверку в связи с совершенным преступлением. Как сообщили в надзорном ведомстве, в органах профилактики на учете семья не состояла.

За последние дни это уже второе жестокое убийство малолетнего ребенка в Саратовской области. Ранее в Энгельсе прежде судимый мужчина был задержан по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика, которого родственник оставил на его попечении.