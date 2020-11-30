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30.11.2020 14:06
Рубрика: Происшествия

В Саратове в своей квартире убиты женщина и ее четырехлетняя дочь

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове вечером в воскресенье в квартире на улице Чернышевского были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери. Погибшим были нанесены ножевые ранения.

По данным областной прокуратуры, убитых обнаружил отец погибшей женщины, который привел домой старшую внучку.

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По информации регионального управления СК, по данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе, работу следственной группы координирует непосредственно руководитель СК по региону Анатолий Говорунов.

Прокуратура также начала проверку в связи с совершенным преступлением. Как сообщили в надзорном ведомстве, в органах профилактики на учете семья не состояла.

За последние дни это уже второе жестокое убийство малолетнего ребенка в Саратовской области. Ранее в Энгельсе прежде судимый мужчина был задержан по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика, которого родственник оставил на его попечении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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