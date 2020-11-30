В Омске осудили вербовщиков в "Свидетели Иеговы"

Первомайский районный суд города Омска вынес приговор четверым участникам запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы". Их признали виновными в вербовке местных жителей в экстремистское сообщество.

По данным следствия, в 2017 году в Омск приехала семейная пара из Санкт-Петербурга. Супруги, представлявшиеся вымышленными именами Серик и Асия, совместно с двумя омичками организовали в Омске филиал "Свидетелей Иеговы". Собрания иеговистов проходили на тайных квартирах, участники приглашались на них при помощи мессенджеров.

Активисты организации также разъезжали по районам области и агитировали сельчан вступать в ряды запрещенной религиозной организации.

- С этой целью они также получали и распространяли экстремистскую литературу и собирали денежные пожертвования от граждан, - сообщает СУ СК по Омской области.

К примеру, один из служителей получил от сердобольных омичей более 540 тысяч рублей.

В ходе следствия, задержанные не признали свою вину в совершенном преступлении. Однако суд счел ее полностью доказанной. Главе ячейки назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его помощницы получили условные сроки.