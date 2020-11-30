При взрыве многоэтажки в Ленобласти пострадал ребенок

Во Всеволожске при взрыве многоэтажного дома пострадал ребенок, находившийся в одной из квартир, об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Ребенок получил порезы из-за взрывной волны. Для обработки ран и обследования пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, взрыв и пожар произошли ночью в доме №22 по проспекту Добровольского, это 11-этажное здание, построенное несколько лет назад.

Известно, что взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже. Но что послужило его причинами, пока неизвестно.

Ночью дом осмотрела специальная комиссия, состоявшая из спасателей и специалистов Госстройнадзора Ленобласти. Комиссия пришла к выводу, что находится в трех квартирах в доме опасно. Поэтому людям, которые там живут, предоставлены места в гостиницах.

Все остальные жильцы смогли вернуться к себе домой.