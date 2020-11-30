Аномальный холод захватит несколько регионов России

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В Гидрометцентре перечислили регионы, которые окажутся в зоне аномального холода на этой неделе. Температурные отклонения от нормы превысят пять-десять градусов.
"В зоне холода окажутся территории юго-востока европейской части России. Утеплиться придется жителям Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Башкортостана и Татарстана", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.
Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. В этих регионах температуры будут понижаться до 20-25 градусов.
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