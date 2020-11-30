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30.11.2020 18:34
Рубрика: Власть

На Кубани до 15 декабря продлен режим повышенной готовности

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

В понедельник, 30 ноября, губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении до 15 декабря режима повышенной готовности на всей территории Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: iStock
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В документе говорится, что жители и гости Кубани по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания не только во всех общественных местах скопления людей (в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий), общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, но также на свежем воздухе.

При этом организации края и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. А граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Также сохраняется объявленный ранее властями Кубани запрет на проведение новогодних корпоративов, детских елок, других развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. Число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным министерства здравоохранения региона, на сегодняшний день лабораториями края проведено более 1 миллиона 700 тысяч исследования на COVID-19. Подтверждено 22 тысячи 089 случаев (из них 166 - за последние сутки). Показатель заболеваемости. С начала пандемии от заражения коронавирусом умерли 599 пациентов.

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