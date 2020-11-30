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30.11.2020 12:44
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре на кладбище обнаружен тайник с 50 млн рублей

Текст: Михаил Сухарев

Сотрудники следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю обнаружили на Славянском кладбище столицы региона тайник, в котором хранились более 50 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи искали его целенаправленно в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

Фото: Юлия Потапова/РГ
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- По уголовному делу о взяточничестве, возбужденному против замдиректора электросетевой компании Кубани, следователями обнаружено более 50 миллионов рублей. Тайник был оборудован на кладбище в Краснодаре, - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Следствие предполагает, что обнаруженные в тайнике деньги подозреваемый добыл преступным путем. Сейчас замдиректора компании заключен под стражу.

Как сообщалось ранее, мужчина предложил сотруднику компании, в отношении которого шла доследственная проверка, передать правоохранителям 10 миллионов рублей. За такую сумму он, якобы, мог избежать уголовного преследования. Сотрудник сначала начал собирать деньги, но потом решил сообщить о действиях начальника в органы Следственного комитета РФ.

В результате обысков в квартире и на рабочем месте подозреваемого, следователи изъяли больше 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и десяток дорогих наручных часов, а также документы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

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