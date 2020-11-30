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30.11.2020 16:20
Рубрика: Авто

В Крыму установят еще 300 комплексов фиксации нарушений ПДД

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В 2021 году в Республике Крым установят еще 300 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения вдобавок к 185 уже действующим. Об этом заявил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.

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С начала 2020 года на нарушителей правил дорожного движения в республике наложено штрафов на сумму около одного миллиарда рублей, из которых водители уже уплатили в бюджет 467 миллионов. Столь значительная разница объясняется тем, что большинство нарушителей пользуются своим правом оплатить штраф в 20-дневный срок с 50-процентной скидкой. В целом же погашены около 89 процентов вынесенных постановлений о наложении штрафов. Но самое главное, считают в ГИБДД, - это не поступившие в казну деньги, а повышение безопасности на тех участках дорог, где камеры результативно работают.

- Как показывает практика, на тех участках дороги, где установлены комплексы фиксации, уменьшилась скорость потока, водители лучше соблюдают дистанцию, что в целом приводит к снижению аварийности, - констатировал Дмитрий Леонтьев в эфире "Радио "Крым". - В 2021 году многие комплексы будут установлены в тех местах, где водители не пропускают пешеходов на нерегулируемых переходах.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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30 комплексов заработают в следующем году и на федеральной трассе "Таврида", которую подрядчик сдаст в эксплуатацию в декабре.

- Все оборудование уже закуплено и ждет своего часа, - заверил Леонтьев. - Комплексы появятся на тех участках, где необходимо снизить количество ДТП, и никто прятать их не будет: об их установке предупредят и знаками, и соответствующей дорожной разметкой. О местах их установки опубликуем информацию и в Интернете.

Кстати

По данным УГИБДД по Республике Крым, за 10 месяцев 2020 года на территории РК зарегистрировано 1396 дорожно-транспортных происшествий, в которых 211 человек погибли и 1808 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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