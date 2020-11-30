Замглавы Новоуральска скончался после смертельного ранения на охоте

Продолжается расследование инцидента в Алапаевском районе, где погиб заместитель мэра Новоуральска Михаил Черницкий. Сегодня Следственный комитет Свердловской области подтвердил, что 58-летний чиновник скончался в результате несчастного случая на охоте.

Фигурантом в деле о причинении смерти по неосторожности стал 41-летний житель Екатеринбурга.

"По версии следствия, в ночь на 28 ноября подозреваемый находился в составе группы охотников в лесу. Он неосторожно обращался с карабином "Вепрь-308 СУПЕР" и произвел неприцельный выстрел. Огнестрельное ранение бедра получил другой охотник", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Товарищи пострадавшего оказали ему помощь и вызвали "скорую", но заммэра скончался еще до прибытия врачей из-за сильного кровотечения.

"По делу проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, допрашиваются участники охоты, изучаются вещдоки", - передает региональный СК.