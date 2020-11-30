Новости

Жителей новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт на пять лет 11:54
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит 11:51
Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны 11:50
Замглавы Новоуральска скончался после смертельного ранения на охоте 11:46
В Египте вскрыли гробницы с "печатями проклятий" 11:36
Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124 11:34
В Москве открывается молодежный форум "Наука будущего - наука молодых" 11:25
Житель Подмосковья выиграл 94 миллиона и не пришел за деньгами 11:09
Объявлено о начале съемок сериала "Соколиный глаз" с Джереми Реннером 11:09
Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии 11:05
Рособрнадзор не планирует сокращать число предметов на ЕГЭ 11:04
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с середины ноября 11:00
Снег в Москве ляжет к концу недели 10:58
Кабмин выделит 113 млн рублей для очистки Усолья-Сибирского 10:57
Норвежцам с русскими корнями запретили служить в армии 10:53
"Пандемия" стала словом года по версии словаря Merriam-Webster 10:40
Полицейский в Подмосковье спас от пожара многоквартирный дом 10:10
Безработные латвийские рыбаки переезжают в РФ из-за действий Евросоюза 10:00
Более тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году 09:56
Фудкорты в московских ТЦ ждут дополнительные проверки 09:55
Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытают в экстремальных условиях 09:49
После взрыва в многоэтажке Ленобласти возбуждено уголовное дело 09:20
Психологи рассказали, как бороться с эмоциональным выгоранием 09:15
Мишустин создал рабочую группу для реформы институтов развития 09:06
Врач Марадоны отрицает вину за смерть легендарного футболиста 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 11:46
Рубрика: Происшествия

Замглавы Новоуральска скончался после смертельного ранения на охоте

Текст: Татьяна Воробьева

Продолжается расследование инцидента в Алапаевском районе, где погиб заместитель мэра Новоуральска Михаил Черницкий. Сегодня Следственный комитет Свердловской области подтвердил, что 58-летний чиновник скончался в результате несчастного случая на охоте.

Фигурантом в деле о причинении смерти по неосторожности стал 41-летний житель Екатеринбурга.

В Иванове объявлен в розыск мужчина с охотничьим ружьем

"По версии следствия, в ночь на 28 ноября подозреваемый находился в составе группы охотников в лесу. Он неосторожно обращался с карабином "Вепрь-308 СУПЕР" и произвел неприцельный выстрел. Огнестрельное ранение бедра получил другой охотник", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Товарищи пострадавшего оказали ему помощь и вызвали "скорую", но заммэра скончался еще до прибытия врачей из-за сильного кровотечения.

"По делу проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, допрашиваются участники охоты, изучаются вещдоки", - передает региональный СК.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
Росстат изменит метод подсчета инфляции
В МВД предложили прописать перечень навыков для экзамена на права
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"