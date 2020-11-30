Россия известна своей огромной территорией с непролазными дорогами, лесами и снежными завалами. Поэтому нет ничего удивительного, что у нас большое разнообразие сверхпроходимой техники. "Российская газета" представляет самые крутые отечественные вездеходы.

"Шаман"

Вездеход "Шаман" выпускается в Тверской области компанией "Авторос" с 2012 года. Модель предназначена для эксплуатации в труднодоступных районах Крайнего Севера.

Вездеход с колёсной формулой 8x8 получил шины сверхнизкого давления, алюминиевую раму-лодку, поворотные колёса, независимую подвеску. Он оснащается 146-сильным дизельным мотором Iveco объёмом 3,0 литра. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Вездеход имеет следующие габаритные размеры: длина 6300 мм, ширина 2500 мм, высота 2700 мм. Дорожный просвет - 450 мм. Снаряженная масса - 4,8 тонны. Максимальная вместимость - 12 человек. Машина может передвигаться по суше со скоростью от 2 до 70 км/ч, по воде со скоростью до 7 км/ч. Форсировать водные препятствия "Шаману" помогает герметичная конструкция и гребной винт.

На заказ предлагаются различные версии "Шамана". К примеру, "Охотник", "Турист", спецверсии для полиции и скорой помощи. Цены на модель начинаются с 10 500 000 рублей. Российский вездеход поставляют в несколько стран мира. В их числе - Объединённые Арабские Эмираты.

"Шерп"

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вездеход "Шерп" серийно производится с 2015 года на заводе в Санкт-Петербурге. В данный момент одноимённая компания изготавливает "Шерп Макс" с четырьмя колёсами и 10-колёсную версию "Шерп 10". Автором снегоболотохода является питерский конструктор Алексей Гарагашьян.

Компактный вездеход оборудован несущим кузовом, шинами сверхнизкого давления, пневмоциркуляционной подвеской. Под капотом стандартного вездехода располагается дизель Kubota объёмом 1,5 литра и мощностью 44 л. с., который агрегатируется с 6-ступенчатой механической КП. Привод - полный. Что касается органов управления, то внутри предусмотрены педали и рычаги.

На пересечённой местности "Шерп" способен разгоняться до 45 км/ч, благодаря колёсам он может плавать по воде со скоростью до 6 км/ч. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Дорожный просвет - 600 мм. Грузоподъёмность до 1000 кг.

Вездеход приобретают частные лица, любители активного отдыха, охотники, рыбаки и другие. Стоимость модели в России начинается примерно от 6 500 000 рублей. К слову, "Шерп" популярен в США и Канаде. В Америке он предлагается по цене от 120 000 долларов, что соответствует 9 120 000 рублей по нынешнему курсу.

"Бурлак"

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Снегоболотоход "Бурлак" создан для экстремальных условий эксплуатации. Производство налажено в Екатеринбурге на предприятии "Вездеходы Макарова". В данным момент с колёсной формулой 4х4 изготавливается экспедиционная версия, с колёсной формулой 6х6 собираются экспедиционная, грузопассажирская и промышленная модификации.

В основе плавающего вездехода с шинами низкого давления лежит рама-лодка. Снаружи он обшит алюминиевым листом. "Бурлак" оснащается турбодизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 149 л.с. и 5-ступенчатой "механикой".

Максимальная грузоподъёмность - две тонны. Салон вмещает до 15 человек. Крейсерская скорость на твёрдом грунте 50 км/ч, на воде (за счёт гребного винта) 5 км/ч. Дорожный просвет составляет рекордные 700 мм. Габаритные размеры следующие: длина 7380 мм, ширина 2900 мм, высота 3200 мм.

Вездеходы хорошо продаются как в России, так и за рубежом. Экспедиционный "Бурлак" 4х4 стоит от 8 млн рублей.

"Русак"

Фото: скриншот с youtube.com

Вездеход "Русак" предназначен для эксплуатации в условиях экстремально низких температур. Модель, разработанная "Русской автомобильной компанией" из Нижегородской области, доступна с колёсными формулами 4х4, 6х6 и 8х8. Предприятие также выпускает компактный гусеничный вездеход.

Кузов модульного "Русака" представляет собой мощный каркас, облицованный металлическими и композитными панелями с утеплением. Все агрегаты спрятаны в герметичную раму-лодку. В движение транспортное средство приводится 149-сильным турбодизелем Cummins объёмом 2,8 литра. Коробка - пятиступенчатая "ручка". Вездеход-амфибия развивает на суше скорость до 60 км/ч, на воде - до 10 км/ч.

Полная масса при грузоподъёмности 2,7 тонны составляет 9 т. Клиренс - не менее 500 мм. Габаритные размеры самого большого "Русака" 8х8 следующие: длина 7850 мм, ширина 2750 мм, высота 3100 мм. Максимальная вместимость - 16 человек. Внутри установлена передняя панель от "ГАЗели Next".

Обычный "Русак" с двумя осями стоит около 5 млн рублей, восьмиколёсная версия обойдётся примерно в 8 млн рублей.