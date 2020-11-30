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30.11.2020 11:05
Рубрика: Российский автопром

Самые крутые отечественные вездеходы

Текст: Валерий Карташов
Россия известна своей огромной территорией с непролазными дорогами, лесами и снежными завалами. Поэтому нет ничего удивительного, что у нас большое разнообразие сверхпроходимой техники. "Российская газета" представляет самые крутые отечественные вездеходы.
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
"Шаман"

Вездеход "Шаман" выпускается в Тверской области компанией "Авторос" с 2012 года. Модель предназначена для эксплуатации в труднодоступных районах Крайнего Севера.

Фото: iStock
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Вездеход с колёсной формулой 8x8 получил шины сверхнизкого давления, алюминиевую раму-лодку, поворотные колёса, независимую подвеску. Он оснащается 146-сильным дизельным мотором Iveco объёмом 3,0 литра. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Вездеход имеет следующие габаритные размеры: длина 6300 мм, ширина 2500 мм, высота 2700 мм. Дорожный просвет - 450 мм. Снаряженная масса - 4,8 тонны. Максимальная вместимость - 12 человек. Машина может передвигаться по суше со скоростью от 2 до 70 км/ч, по воде со скоростью до 7 км/ч. Форсировать водные препятствия "Шаману" помогает герметичная конструкция и гребной винт.

На заказ предлагаются различные версии "Шамана". К примеру, "Охотник", "Турист", спецверсии для полиции и скорой помощи. Цены на модель начинаются с 10 500 000 рублей. Российский вездеход поставляют в несколько стран мира. В их числе - Объединённые Арабские Эмираты.

"Шерп"
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вездеход "Шерп" серийно производится с 2015 года на заводе в Санкт-Петербурге. В данный момент одноимённая компания изготавливает "Шерп Макс" с четырьмя колёсами и 10-колёсную версию "Шерп 10". Автором снегоболотохода является питерский конструктор Алексей Гарагашьян.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Компактный вездеход оборудован несущим кузовом, шинами сверхнизкого давления, пневмоциркуляционной подвеской. Под капотом стандартного вездехода располагается дизель Kubota объёмом 1,5 литра и мощностью 44 л. с., который агрегатируется с 6-ступенчатой механической КП. Привод - полный. Что касается органов управления, то внутри предусмотрены педали и рычаги.

На пересечённой местности "Шерп" способен разгоняться до 45 км/ч, благодаря колёсам он может плавать по воде со скоростью до 6 км/ч. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Дорожный просвет - 600 мм. Грузоподъёмность до 1000 кг.

Вездеход приобретают частные лица, любители активного отдыха, охотники, рыбаки и другие. Стоимость модели в России начинается примерно от 6 500 000 рублей. К слову, "Шерп" популярен в США и Канаде. В Америке он предлагается по цене от 120 000 долларов, что соответствует 9 120 000 рублей по нынешнему курсу.

"Бурлак"
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Снегоболотоход "Бурлак" создан для экстремальных условий эксплуатации. Производство налажено в Екатеринбурге на предприятии "Вездеходы Макарова". В данным момент с колёсной формулой 4х4 изготавливается экспедиционная версия, с колёсной формулой 6х6 собираются экспедиционная, грузопассажирская и промышленная модификации.

Фото: iStock
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В основе плавающего вездехода с шинами низкого давления лежит рама-лодка. Снаружи он обшит алюминиевым листом. "Бурлак" оснащается турбодизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 149 л.с. и 5-ступенчатой "механикой".

Максимальная грузоподъёмность - две тонны. Салон вмещает до 15 человек. Крейсерская скорость на твёрдом грунте 50 км/ч, на воде (за счёт гребного винта) 5 км/ч. Дорожный просвет составляет рекордные 700 мм. Габаритные размеры следующие: длина 7380 мм, ширина 2900 мм, высота 3200 мм.

Вездеходы хорошо продаются как в России, так и за рубежом. Экспедиционный "Бурлак" 4х4 стоит от 8 млн рублей.

"Русак"
Фото: скриншот с youtube.com

Вездеход "Русак" предназначен для эксплуатации в условиях экстремально низких температур. Модель, разработанная "Русской автомобильной компанией" из Нижегородской области, доступна с колёсными формулами 4х4, 6х6 и 8х8. Предприятие также выпускает компактный гусеничный вездеход.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Кузов модульного "Русака" представляет собой мощный каркас, облицованный металлическими и композитными панелями с утеплением. Все агрегаты спрятаны в герметичную раму-лодку. В движение транспортное средство приводится 149-сильным турбодизелем Cummins объёмом 2,8 литра. Коробка - пятиступенчатая "ручка". Вездеход-амфибия развивает на суше скорость до 60 км/ч, на воде - до 10 км/ч.

Полная масса при грузоподъёмности 2,7 тонны составляет 9 т. Клиренс - не менее 500 мм. Габаритные размеры самого большого "Русака" 8х8 следующие: длина 7850 мм, ширина 2750 мм, высота 3100 мм. Максимальная вместимость - 16 человек. Внутри установлена передняя панель от "ГАЗели Next".

Обычный "Русак" с двумя осями стоит около 5 млн рублей, восьмиколёсная версия обойдётся примерно в 8 млн рублей.