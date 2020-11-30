Санду выступила за отставку правительства Молдавии и роспуск парламента

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за отставку нынешнего правительства, роспуск парламента и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

"На прошедших выборах избиратели голосовали не только против действующего президента Игоря Додона, но и методов его правления, против его команды, против правительства Иона Кику. Это ясный сигнал, что правительство должно уйти", - цитирует ТАСС ее слова. По мнению Санду, перед тем как кабмин сложит свои полномочия, он должен выполнить ряд обязательств, касающихся принятия государственного бюджета, борьбы с пандемией.

Избранный президент также отметила, "парламент должен быть распущен как можно скорее​​​". "У парламентских партий нет никаких оправданий, чтобы оттягивать этот процесс", - заявила Санду.

Сама она планирует в ближайшее время встретиться премьер-министром Ионом Кику, чтобы "ознакомиться с реальной ситуацией в стране, узнать, что происходит в финансовой сфере, во внутренних делах страны".

После вступления в должность президента Санду намерена уйдет с поста лидера партии "Действие и солидарность", как того требует закон. "Я сделаю это в положенное время", - отметила она.