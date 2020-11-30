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30.11.2020 18:08
Рубрика: Общество

Школьники назвали топ нелюбимых блюд в столовой

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рыбные котлеты, жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты, "серый омлет" - вот топ нелюбимых блюд детей в школьных столовых. В числе главных недостатков школьных столовых 47% учеников назвали невкусную еду - холодную, недоваренную, недосоленную. Такие данные получили эксперты Российского движения школьников, опросив более 3500 детей со всей страны. А какие блюда оказались у них любимыми?

Фото: Владимир Аносов/РГ
Утверждены новые требования к организации питания в школах

- Сейчас, в осенний сезон самыми желанными блюдами школьники назвали овощные салаты, свежие овощи и фрукты и разнообразную выпечку. Самыми информативными для нас стали ответы на вопрос: "Что бы вы хотели изменить в столовой?". Основываясь на ответах, можно сделать интересный вывод - вопрос питания тесно связан с воспитанием. Дети хотят, чтобы к ним относились как к равным, чтобы их уважали, к ним прислушивались, чтобы они имели возможность принимать участие в решении тех вопросов, которые к ним относятся напрямую, и в первую очередь, в вопросах питания. Да, взрослые много делают, чтобы улучшить ситуацию с питанием в школах, но нужно дать возможность детям активно участвовать в этом процессе, - сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

30 ноября в школе № 17 города Одинцово стартовал новый проект Российского движения школьников "Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания". Известный шеф-повар Константин Ивлев представил свою концепцию школьного питания, которая включает каши в гранулах, сезонные продукты и джемы, новые форматы сервировки и подачи блюд. Для детей новый формат меню привлекателен тем, что у них появится возможность выбирать на линии раздачи закуски, первое и второе из нескольких вариантов. Также среди вкусных и полезных новинок - мешочки из сыра сулугуни с зеленью, овощное соте и куриная грудка, запеченная с сыром и шпинатом.

- Наша задача - сделать еду такой, какую дети хотели бы есть. Необходимо сделать питание разнообразным, чтобы был выбор: два-три салата, несколько супов, гарниров, блюд мясо-птица и рыба или морепродукты. Только при вкусном и разнообразном питании дети перестанут перекусывать на ходу фастфудами и чипсами. Есть дети, которым по медицинским показаниям нельзя употреблять какие-либо продукты. Мы предлагаем вводить в питание школьников разделение: основное меню, вегетарианское и безглютеновое. И это совсем не сложно и не бьет по финансам. Говорю, как шеф-повар, - сказал Константин Ивлев.

Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко отметил, что на данный момент более 7 миллионов школьников получают бесплатное здоровое горячее питание. Эта тема находится под пристальным контролем ведомства. Уже завтра в Саранске откроется II Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях", которую проводит Минпросвещения.

Общество Образование

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