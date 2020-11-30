Система маркировки лекарств затормозила их поступление в аптеки

Мощная волна коронавирусной инфекции привела к серьезным сбоям поставки лекарств в аптеки. На резкое повышение спроса наложились сбои, как теперь видим, несвоевременно введенной системы обязательной маркировки лекарств - мы получили кумулятивный эффект, едва не вылившийся в рост социальной разбалансированности.

Особенно плохо дело обстояло с противовирусными препаратами - многолетние лидеры продаж оказались в дефиците во многих городах.

Проблемы с маркировкой

Напомним, обязательная маркировка лекарственных средств была введена в июле 2020 года. Ранее она была апробирована на других товарах, но объемы продаж лекарств, тем более в период пандемии, на порядок больше, чем, скажем, меховых изделий или обуви. В результате начались проблемы - лекарств в стране достаточно, но в аптечную сеть, в клиники и больницы они поступить не могли и лежали на складах. А выпущенные до введения маркировки противовирусные, антикоагулянты и другие рекомендованные средства для терапии COVID-19 были попросту раскуплены.

Проблема коснулась также иностранных производителей. В октябре производитель лекарств "Гедеон Рихтер" развернул в обратную сторону несколько фур на границе России, поскольку сбой в системе маркировки не позволял растаможить груз.

В нашей стране 60 тысяч аптек, и в них еще в прошлом году было продано примерно 5 миллиардов упаковок противовирусных средств. Сейчас, когда спрос повышен, эту цифру необходимо сильно увеличить, чтобы не было дефицита, то есть в аптечных сетях должно вращаться от 15 до 20 миллиардов упаковок. И производители в целом задачу со своей стороны выполняют, экспортеры тоже. Но в начале ноября Федеральная таможенная служба сообщила, что поставки импортных медикаментов в Россию рухнули на 57,6% - и это в разгар пандемии, при невозможности госпитализации тысяч "нековидных" больных, вынужденных лечиться дома и покупать лекарства самостоятельно. Импорт лекарств снизился сильнее, чем любой другой товарной категории, хотя по любой логике должен был вырасти.

Правительству пришлось вмешаться в ситуацию - работу с маркировкой перевели в уведомительный режим (если сервера оператора системы не отвечают 15 минут, товар считается условно маркированным и может далее перемещаться по сбытовой цепочке). Стало намного легче, но проблема товарных пробок еще отнюдь не решена. Многие полагают, что надо было вообще отключить систему, но в этом случае появлялся бы риск выброса на рынок большого количества поддельных препаратов - с таким ажиотажным спросом мошенники бы озолотились.

А спрос действительно огромный, министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорит о росте в 15 раз. Это можно объяснить только паническими явлениями на рынке. Когда люди скупают всю туалетную бумагу - это забавно, когда все COVID-релевантные препараты - тревожно.

Выход из пике

Из-за эха октябрьских сбоев и продолжающегося ажиотажа остается нерешенной проблема дефектуры - отсутствия в аптеках тех или иных товарных позиций. Между тем, фармкомпании докладывают об увеличении производства. Например, Отисифарм сообщила российскому изданию Forbes о выпуске почти 24 млн упаковок "Арбидола" с начала года. Действующее вещество препарата - умифеновир - рекомендовано Минздравом РФ для профилактики, а также лечения амбулаторно и в стационаре легких форм COVID-19, что составляет до 80% случаев заболевания.

Производственные мощности фармкомпаний максимально загружены для обеспечения аптек страны противовирусными и COVID-релевантными препаратами, где такому грузу радуются, как глотку воды в знойный день.

Выходит, все стараются, а в аптеках препарат долгое время мог отсутствовать. Потому что на каждом этапе все участники процесса - производители, дистрибьюторы, аптеки - вынуждены обращаться к оператору системы маркировки, который с объемом задач не справлялся. Правда, лекарства были и остаются доступны в онлайн-аптеках, но к ним покупатели еще не привыкли.

По словам представителей рынка, самый острый момент дефицита позади, хотя говорить об исчерпании лекарственного кризиса явно рано. Но можно надеяться, что к началу декабря ситуация полностью нормализуется, после чего наступит время извлекать уроки и делать выводы из происшедшего.