СМИ сообщили о смерти командира КСИР

По сообщению телеканала RT Arabic, в ночь на воскресенье был убит высокопоставленный командир главного иранского военизированного подразделения Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан.

Ссылаясь на неназванные иракские источники, телеканал сообщил, что Шахдан был убит недалеко от границы между Сирией и Ираком в результате удара беспилотника, который нацелился на машину иранского командира недалеко от границы. Никаких других подробностей предоставлено не было, а официальный Тегеран не подтвердил и не опроверг сообщения о смерти Шахдана.

Напомним, что в пятницу на шоссе недалеко от иранской столицы в результате тщательно спланированной операции, в которой, по данным Daily Mail, принимало участие около 60 человек, включая двух снайперов, был убит Мохсен Фахризаде, архитектор ядерной стратегии Тегерана. Иран обвинил в нападении своего заклятого врага - Израиль. В понедельник на похоронах ученого контр-адмирал Али Шамхани, возглавляющий Высший совет национальной безопасности Ирана, заявил, что нападавшие "использовали дистанционное электронное оборудование" в тот момент, когда автомобиль Фахризаде ехал по трассе к востоку от Тегерана. Иранские СМИ в свою очередь сообщили, что ученый был убит из оружия, "управляемого со спутника".