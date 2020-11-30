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30.11.2020 12:35
Рубрика: В мире

СМИ увидели израильский след в убийстве иранского физика-ядерщика

Текст: Юрий Когалов

На месте убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде были обнаружены фрагменты оружия израильского производства. Об этом сообщил телеканал Press TV.

По его данным, соответствующий вывод сделали специалисты после изучения собранных на месте происшествия предметов. Отмечается, что на некоторых фрагментах были обнаружены логотипы израильской военной промышленности. Их технические характеристики также подтверждают эту версию происхождения оружия.

Напомним, ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения на него, произошедшего 27 ноября в провинции Тегеран. От полученных ран он скончался в больнице.

Как стало ранее известно местным СМИ, огонь по автомобилю, на котором передвигался физик, велся из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. Машина, в которой это оружие было установлено, была взорвана, что затрудняет расследование. Отмечается, что звуки попадания первых пуль по автомобилю ученый принял за проблемы с двигателем и вышел из бронированной машины.

Фото: REUTERS
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Фахризаде руководил организацией исследований и инноваций при минобороны Ирана. И военное ведомство уже пообещало ответить на убийство ученого. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал к "неотвратимому наказанию" тех, кто стоит за убийством одного из самых высокопоставленных ученых страны. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил обращение к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН. В письме Иран предостерег США и Израиль от авантюрных шагов на фоне убийства, оставляя за собой право принимать все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов.

Кстати, в иранском МИД уже указывали на свидетельства причастности Израиля к произошедшему. Глава ведомства Джавад Зариф призвал мировое сообщество, включая Европейский союз, меньше всего заинтересованный в окончательном срыве ядерной сделки с Ираном, положить конец "позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора".

Израиль со своей стороны пока никак не прокомментировал заявления иранской стороны.

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