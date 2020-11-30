Стали известны детали убийства иранского ученого-ядерщика

Ученый-ядерщик, руководитель центра исследований при минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был застрелен из управляемого дистанционно автоматического оружия, когда вышел из машины. Такую информацию в воскресенье распространило агентство Fars.

В минувшую пятницу ученый и его супруга ехали из города Ростамкола (провинция Мазендеран) в сторону Абсарда (провинция Тегеран). Они передвигались на бронированном автомобиле в сопровождении трех машин охраны. Первая из них ехала впереди, чтобы оценивать ситуацию на дорогое.

Вскоре внимание Фахризаде привлекли звуки пуль по автомобилю. Ученый ошибочно принял их за проблемы с двигателем и вышел из машины, пишет ТАСС. По ученому был открыт огонь из автомобиля, который находился примерно в 150 метрах. Огонь велся из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. Позже машина, из которой стреляли, был взорвана, а самих организаторов на месте не было.

По данным агентства, в ученого попали четыре пули. Он был оперативно госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. Также пострадал один телохранитель. Отмечается, что владелец машины, из которой было совершено нападение, покинул Иран 29 октября.

Убийство Мохсена Фахризаде в минобороны страны расценили как теракт, а убийц назвали террористами. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил обращение к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности с просьбой решительно осудить произошедшее и принять меры против исполнителей.

Между тем появилась информация, что Израиль может быть причастен к убийству иранского физика-ядерщика. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американских разведслужбах. Ранее аналогичную версию озвучил глава МИД Ирана Джавад Зариф.