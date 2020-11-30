Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца арест журналисту Ивану Сафронову. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Лефортовского суда, обвиняемому в госизмене Сафронову срок содержания под стражей продлен до 7 марта 2021 года.

Советник главы Роскосмоса был задержан 7 июля сотрудниками ФСБ. По данным ЦОС ФСБ, Сафронов, будучи журналистом "Коммерсанта", был в 2012 году завербован представителем чешской спецслужбы. В 2017 году Сафронов, по данным следствия, передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по данным ФСБ, были спецслужбы США. Сам Сафронов своей вины не признает.