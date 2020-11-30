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30.11.2020 06:21
Рубрика: В мире

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после травмы

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Действующий американский лидер Дональд Трамп пожелал кандидату в президенты Джозефу Байдену скорейшего восстановления после полученной им травмы ноги. "Поскорее поправляйся", - написал Трамп в своем Twitter, комментируя запись, на кадрах которой видно, как Байден выходит из больницы в штате Делавэр.

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Ранее пресс-пул 78-летнего Байдена сообщил, что демократ в субботу травмировал правую лодыжку, когда играл с собакой. Изначально ортопед заявил о вывихе и направил политика на дополнительное обследование. Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей.

"Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель", - цитирует ТАСС заявление Кевина О'Коннора, который в течение многих лет был лечащим врачом Байдена. Согласно определению американской Академии ортопедической хирургии, нитевидные переломы - это "небольшие трещины в кости".

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