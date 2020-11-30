У Байдена подтверждены небольшие переломы костей стопы

У кандидата в президенты США 78-летнего Джо Байдена диагностированы небольшие переломы костей стопы. Такую информацию распространил его журналистский пул, ссылаясь на заключение медиков.

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", - цитирует репортеров РИА Новости. Не исключено, что в течение нескольких недель Байден будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Напомним, помощь медиков понадобилась Байдену после того, как в субботу во время игры со своей собакой он поскользнулся и подвернул лодыжку. Изначально ортопед заявил о вывихе и направил Байдена на дополнительное обследование.