Новости

Вильфанд: Осень 2020 года в Москве будет признана рекордно теплой 04:26
У Байдена подтверждены небольшие переломы костей стопы 04:12
Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП 04:09
Стали известны детали убийства иранского ученого-ядерщика 03:30
Канада продлила запрет на въезд иностранцев из-за пандемии 03:27
Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой 02:00
Аномальный холод захватит несколько регионов России 01:40
В жилом доме в Ленобласти прогремел взрыв 01:15
Квят рассказал о столкновении с Грожаном, чей болид взорвался на Гран-при Бахрейна 00:25
Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны 00:10
Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году 29.11.2020
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 29.11.2020
Победительницей Детского Евровидения-2020 стала исполнительница из Франции 29.11.2020
"Спартак" обыграл "Ротор" и сравнялся с лидерами РПЛ 29.11.2020
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят финишировал 11-м 29.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 17987 военнослужащих 29.11.2020
В Карабах вернулись уже 23 тысячи 514 беженцев 29.11.2020
В 2021 году могут поменять место проведения Всемирного экономического форума 29.11.2020
Болгарские полицейские провели забастовку в центре Софии 29.11.2020
ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ 29.11.2020
На юго-западе столицы потушили пожар в частном особняке 29.11.2020
Названы причины смерти Шона Коннери 29.11.2020
Премьер Болгарии рассказал о наличии "черного рынка компромата" на него 29.11.2020
В Британии потребовали от Netflix сопровождать сериал "Корона" пояснением 29.11.2020
В Осетии произошел взрыв в строящейся школе 29.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
30.11.2020 04:12
Рубрика: В мире

У Байдена подтверждены небольшие переломы костей стопы

Фото: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

У кандидата в президенты США 78-летнего Джо Байдена диагностированы небольшие переломы костей стопы. Такую информацию распространил его журналистский пул, ссылаясь на заключение медиков.

Байден рассказал, что будет делать, если станет президентом

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", - цитирует репортеров РИА Новости. Не исключено, что в течение нескольких недель Байден будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Напомним, помощь медиков понадобилась Байдену после того, как в субботу во время игры со своей собакой он поскользнулся и подвернул лодыжку. Изначально ортопед заявил о вывихе и направил Байдена на дополнительное обследование.

В мире США

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса