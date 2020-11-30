В Госдуме назвали цель запрета иностранного гражданства у госслужащих

Предложенный Владимиром Путиным проект реализует концепцию, закрепленную минувшим летом в ходе всенародного голосования в Конституции РФ, пояснил парламентарий журналистам.

- Распространение данной нормы на все категории государственных и муниципальных служащих, а также на депутатов и других лиц, выполняющих важные государственные функции, послужит укреплению суверенитета нашей страны, - подчеркнул глава комитета.

По его словам, граждане России должны быть уверены, что при реализации государственной политики и принятии судьбоносных для страны решений чиновники не находятся под влиянием зарубежных "доброжелателей" и не действуют в интересах другого государства.

- Внесенные президентом в Госдуму поправки позволят создать в сфере государственного управления России дополнительную защиту от давления извне, - резюмировал Василий Пискарев

В соответствие с законопроектом, госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.