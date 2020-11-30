В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана

Тысячи людей были вынуждены спасаться бегством, покидая свои дома, после извержения вулкана Иль-Левотолок в Индонезии, выбросившего пепел высоко в воздух. Власти предупредили людей о "потоках лавы и ядовитом газе", сообщает ВВС.

Вулкан в понедельник выбросил столб дыма и пепла на высоту в четыре километра, что привело к закрытию воздушного пространства и приостановке работы местного аэропорта. Сообщений о травмах или повреждениях в результате вулкана, расположенного в отдаленной части архипелага Юго-Восточной Азии, пока не поступало. Известно, что свои дома покинули около 2780 человек из 26 деревень

В Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов - больше, чем в любой другой стране, и хотя многие из них время от времени демонстрируют высокий уровень активности, до их извержения могут пройти месяцы и даже годы.