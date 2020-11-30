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30.11.2020 22:21
Рубрика: В мире

В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана

Текст: Андрей Васильев
Фото: JOY CHRISTIAN / AFP Фото: JOY CHRISTIAN / AFP
Фото: JOY CHRISTIAN / AFP

Тысячи людей были вынуждены спасаться бегством, покидая свои дома, после извержения вулкана Иль-Левотолок в Индонезии, выбросившего пепел высоко в воздух. Власти предупредили людей о "потоках лавы и ядовитом газе", сообщает ВВС.

Фото: iStock
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Вулкан в понедельник выбросил столб дыма и пепла на высоту в четыре километра, что привело к закрытию воздушного пространства и приостановке работы местного аэропорта. Сообщений о травмах или повреждениях в результате вулкана, расположенного в отдаленной части архипелага Юго-Восточной Азии, пока не поступало. Известно, что свои дома покинули около 2780 человек из 26 деревень

В Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов - больше, чем в любой другой стране, и хотя многие из них время от времени демонстрируют высокий уровень активности, до их извержения могут пройти месяцы и даже годы.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия РГ-Видео

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