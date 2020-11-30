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30.11.2020 06:20
Рубрика: В мире

Власти Новой Зеландии обвинили 13 сторон по делу об извержении вулкана Уайт

Текст: Максим Макарычев
Власти Новой Зеландии предъявила обвинения 13 физическим и юридическим лицам в рамках расследования дела об извержении вулкана Уайт-Айленд в декабре прошлого года, в результате которого погибли 22 человека.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Десяти юридическим лицам предъявлены обвинения в соответствии с Законом об охране здоровья и безопасности на рабочем месте, который предусматривает максимальный штраф в размере 1,06 миллиона долларов, сообщает Guardian.

Фото: скриншот youtube.com
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Три человека могут быть привлечены к ответственности в качестве директоров или физических лиц, которые должны были проявить должную осмотрительность, чтобы гарантировать выполнение своих обязательства по охране здоровья и безопасности. Каждое из этих обвинений влечет за собой максимальный штраф в размере 300 тысяч долларов. Обвинения были предъявлены Worksafe, регулирующим органом по охране труда и технике безопасности Новой Зеландии. Имена и названия фирм не разглашаются. Обвиняемые должны предстать перед Оклендским окружным судом 15 декабря.

Трагедия произошла при извержении активного вулкана 9 декабря 2019 года, когда на острове находились группы посетителей. Большинство из них были туристами с круизного лайнера Ovation of the Seas. Извержение на Уайт-Айленд, также известном на языке племени маори под названием Вакаари, произошло, когда на острове было 47 человек: 24 из Австралии, девять из США, пять из Новой Зеландии, четыре из Германии, два из Китая, два из Великобритании и один из Малайзии.

Вакаари, расположенный в северо-восточном регионе Новой Зеландии Бей-оф-Пленти регулярно посещался туристами, для которых организовывались специальные пешеходные экскурсии прямо к его изголовью. Владельцы компании White Island Tours из Факатане являются официальными хранителями острова, который был объявлен частным живописным заповедником в 1952 году. Компания предоставляла доступ к вулкану через уполномоченных туроператоров.

Вулкан проявлял признаки беспокойства в течение нескольких недель до извержения, а за три недели до этого он был переведен на так называемый "второй вулканический уровень", указывающий на "умеренное или усиленное вулканическое волнение" из-за повышенной активности.

Когда-то популярное туристическое направление посещали тысячи людей каждый год, несмотря на то что вулкан в той или иной форме извергался с 2011 года, сообщает ВВС. Однако внезапное мощное извержение Вакаари год назад застало всех, в том числе и власти, врасплох. С тех пор остров закрыт для туристов. Вскоре после трагедии зимы 2019 года премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что официальное расследование последствий извержения и ответа властей Новой Зеландии займет около года.

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