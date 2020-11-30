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30.11.2020 11:22
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen готов начать продажи нового Tiguan в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на модель, которое позволяет начать реализацию автомобилей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Не исключено, что обновлённый Volkswagen Tiguan выйдет на российский рынок до конца 2020 года.

Список двигателей Volkswagen Tiguan для России, а также комплектации уже известны. Дизельных комплектаций у модели не будет, кроссовер можно будет купить с бензиновыми моторами 1.4 и 2.0 литра. Отдача первого составляет 125 и 150 л.с., двухлитровый двигатель тоже представлен в двух вариантах мощности - 180 и 220 л.с.

Коробки передач - 6-скоростная "механика", 6- и 7-ступенчатый "робот" DSG. Привод - передний или полный.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Обновлённый Volkswagen Tiguan предложат в четырёх комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line.

Фото: iStock
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В перечень базовой версии исполнения входят: 17-дюймовые легкосплавные диски, LED-фары, трёхзонный климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, аудиосистема с дисплеем 6.5 дюйма, подогрев руля.

Сборка автомобиля будет осуществляться на калужском предприятии компании Volkswagen.

Цены на автомобиль пока не раскрываются. Дореформенная версия VW Tiguan стоит в России от 1 799 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen