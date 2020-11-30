Volkswagen готов начать продажи нового Tiguan в России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на модель, которое позволяет начать реализацию автомобилей.

Не исключено, что обновлённый Volkswagen Tiguan выйдет на российский рынок до конца 2020 года.

Список двигателей Volkswagen Tiguan для России, а также комплектации уже известны. Дизельных комплектаций у модели не будет, кроссовер можно будет купить с бензиновыми моторами 1.4 и 2.0 литра. Отдача первого составляет 125 и 150 л.с., двухлитровый двигатель тоже представлен в двух вариантах мощности - 180 и 220 л.с.

Коробки передач - 6-скоростная "механика", 6- и 7-ступенчатый "робот" DSG. Привод - передний или полный.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Обновлённый Volkswagen Tiguan предложат в четырёх комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line.

В перечень базовой версии исполнения входят: 17-дюймовые легкосплавные диски, LED-фары, трёхзонный климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, аудиосистема с дисплеем 6.5 дюйма, подогрев руля.

Сборка автомобиля будет осуществляться на калужском предприятии компании Volkswagen.

Цены на автомобиль пока не раскрываются. Дореформенная версия VW Tiguan стоит в России от 1 799 000 рублей.