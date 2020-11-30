Вор украл колесо автомобиля, но оставил индейку

Перед Днем благодарения в городе Милуоки (штат Висконсин, США) произошло забавное происшествие.

Вор, похитивший колесо с Kia Cerato, оставил на его месте не традиционные в таком случае кирпичи, а… замороженную индейку!

Конечно, она выполняла свою задачу, позволив злоумышленнику забрать домкрат, когда дело было сделано, но с другой стороны - все-таки подарок! Хозяин машины вполне мог бы приготовить из нее традиционное для Дня благодарения угощение, хотя, скорее всего, кулинарией занялись полицейские, забравшие птицу в качестве вещдока.

В беседе с журналистами владелец Kia выразил надежду, что колесо достанется тому, кто в нем действительно нуждается. Тем не менее, заявление о краже он написал, указав ущерб в 600 долларов.