Возникло еще одно основание для наложения штрафов на водителей грузовиков

Тахографы позволяют регистрировать скорость, режима труда и отдыха водителей. Благодаря этому обеспечивается безопасность движения. За отсутствие тахографа на физлица может быть наложен штраф от трех до пяти тысяч рублей.
Транспортные средства оснащают тахографами в соответствии с принятым еще в 2013 приказом Минтранса. Сначала тахографами оснастили грузовые автомобили индивидуальные предприниматели и юридические лица. Физическим лицам, то есть тем, кто работает частным образом без регистрации ИП, первоначально предписывалось установить тахографы на любые грузовики массой более 3,5 тонны к 1 ноября 2019 года. Но затем срок перенесли.
До 1 марта 2020 года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен. Как поясняли ранее "РГ" в Минтрансе, процесс оснащения автомобилей тахографами разбили на этапы, чтобы перевозчики успели закупить оборудование и не сталкивались с очередями в мастерских.