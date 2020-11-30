Возникло еще одно основание для наложения штрафов на водителей грузовиков

Физические лица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2), экологический класс которых тне определен, должны были оснастить свой транспорт тахографами. Отведенный срок истекает сегодня, 30 ноября.

Тахографы позволяют регистрировать скорость, режима труда и отдыха водителей. Благодаря этому обеспечивается безопасность движения. За отсутствие тахографа на физлица может быть наложен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Транспортные средства оснащают тахографами в соответствии с принятым еще в 2013 приказом Минтранса. Сначала тахографами оснастили грузовые автомобили индивидуальные предприниматели и юридические лица. Физическим лицам, то есть тем, кто работает частным образом без регистрации ИП, первоначально предписывалось установить тахографы на любые грузовики массой более 3,5 тонны к 1 ноября 2019 года. Но затем срок перенесли.

До 1 марта 2020 года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен. Как поясняли ранее "РГ" в Минтрансе, процесс оснащения автомобилей тахографами разбили на этапы, чтобы перевозчики успели закупить оборудование и не сталкивались с очередями в мастерских.