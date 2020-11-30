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30.11.2020 08:15
Рубрика: Спорт

Врач Марадоны отрицает вину за смерть легендарного футболиста

Текст: Артур Нанян

Врач великого футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке прокомментировал обвинения в смерти аргентинца. Ранее адвокат Диего Армандо заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств кончины своего клиента из-за подозрений в неоказании ему медицинской помощи вовремя и должным образом.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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"Мы сделали все, что могли. Не считаю, что кто-либо виноват в случившемся. При этом я готов сотрудничать со следствием", - заявил Луке журналистам. По словам врача, все медицинские работники, находившиеся в доме Марадоны, занимались его лечением от алкогольной зависимости. "В их задачи входило слежение за тем, чтобы Диего принимал таблетки и не употреблял спиртные напитки, а не предотвращение сердечного приступа", - подчеркнул специалист.

Луке также отметил, что перенесенная Марадоной третьего ноября операция на головном мозге из-за субдуральной гематомы никак не связана с его смертью. Он не согласен с тем, что Диего Армандо выписали раньше времени.

"Я и так растянул госпитализацию, как мог. Он страдал от абстинентного синдрома, оснований для его отправки в обычную больницу не было, а в реабилитационный центр Марадона ехать не хотел", - подытожил врач.

Ранее суд выдал разрешение на проведение обыска в доме и на рабочем месте Луке. В ходе оперативных действия были изъяты документы, касающиеся лечения Диего Армандо. По данным аргентинских телеканалов, в отношении врача могут быть выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Основанием для расследования стали показания дочерей Марадоны.

Спорт Спорт Футбол Общество Утраты Спорт Футбол Игроки и тренеры Умер Диего Марадона

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