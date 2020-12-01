- Я все мог бы сделать лучше. В следующем бою я это реализую, - приводит слова 54-летнего Тайсона BoxingScene.

51-летний Рой Джонс тоже в этом уверен.

- Если Майк сохранит ту форму, которую сумел набрать, он сможет биться с кем угодно. Даже с более молодым соперником, - заявил Джонс. - Предупреждаю всех, у вас будут серьезные проблемы, особенно в первых раундах. Я это испытал на себе. Тайсон все еще исключительно классный панчер. Он может торить на ринге все, что захочет.

Говорят, сам Рой Джонс-младший намерен в скором времени провести поединок с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.