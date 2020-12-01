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Рубрика: Власть

Обвиняется крестный отец

На криминальных авторитетов заведено 75 уголовных дел
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8325)
Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников сообщил, что за два года на лидеров преступного мира было возбуждено семьдесят пять дел по новой статье Уголовного кодекса.

Напомним, весной прошлого года в УК была введена статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Она предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы за сам факт того, что человек является лидером преступного мира.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Что касается лиц, которые причисляют себя к высшей преступной иерархии, за 2019 и 2020 годы силами МВД России, ФСБ России и нашими сотрудниками (были собраны материалы, на основании которых) были возбуждены 75 уголовных дел", - сказал в интервью RT директор ФСИН, отвечая на вопрос о борьбе с распространением криминальной идеологии.

По словам Калашникова, при непосредственном участии сотрудников ФСИН в 2019 году было возбуждено 31 уголовное дело в отношении указанных лиц, в 2020 году - 34 уголовных дела.

"Суд завершился пока только в отношении одного лица, и человек уже этапирован для отбытия наказания в одно из учреждений", - сказал глава ФСИН. Как уточняет ТАСС, в отношении других идут следственные мероприятия и судебные заседания.

Кроме того, сообщил Калашников, после признания в августе этого года движения АУЕ экстремистской организацией ФСИН начала вести системную работу по выявлению приверженцев этой субкультуры.

"Положительные результаты в этом уже достигнуты. В том числе работаем с родными и близкими лиц, содержащихся под стражей. Есть конкретные результаты, когда осужденные, подозреваемые, обвиняемые даже на этом этапе уже отказываются от таких убеждений", - сказал Александр Калашников.

Фото: istock
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Также глава ведомства рассказал о планах по строительству новых следственных изоляторов на территории Москвы и области.

"Сейчас у нас в проекте строительство двух новых изоляторов на территории Москвы и Подмосковья. В следующем году начнется строительство изолятора в Крыму", - сказал Александр Калашников.

Он также подчеркнул, что проблему переполненности следственных изоляторов в основном удалось разрешить.

"Осталось еще несколько субъектов с проблемными учреждениями: это Крым, это Москва", - продолжил директор ФСИН. Но, как он надеется, благодаря СИЗО, которые планируется построить, проблему удастся решить.

В тюремном ведомстве создана группа по борьбе с киберпреступностью, в том числе телефонным мошенничеством

Еще одна новость: во ФСИН создана группа по обнаружению, выявлению и предупреждению киберпреступности, так называемая группа IB. Она борется в том числе с телефонным мошенничеством заключенных. По словам главы ведомства, количество нелегальных звонков из казенных домов снижается.

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Правительство Минюст ФСИН

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