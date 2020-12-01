Напомним, весной прошлого года в УК была введена статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Она предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы за сам факт того, что человек является лидером преступного мира.
"Что касается лиц, которые причисляют себя к высшей преступной иерархии, за 2019 и 2020 годы силами МВД России, ФСБ России и нашими сотрудниками (были собраны материалы, на основании которых) были возбуждены 75 уголовных дел", - сказал в интервью RT директор ФСИН, отвечая на вопрос о борьбе с распространением криминальной идеологии.
По словам Калашникова, при непосредственном участии сотрудников ФСИН в 2019 году было возбуждено 31 уголовное дело в отношении указанных лиц, в 2020 году - 34 уголовных дела.
"Суд завершился пока только в отношении одного лица, и человек уже этапирован для отбытия наказания в одно из учреждений", - сказал глава ФСИН. Как уточняет ТАСС, в отношении других идут следственные мероприятия и судебные заседания.
Кроме того, сообщил Калашников, после признания в августе этого года движения АУЕ экстремистской организацией ФСИН начала вести системную работу по выявлению приверженцев этой субкультуры.
"Положительные результаты в этом уже достигнуты. В том числе работаем с родными и близкими лиц, содержащихся под стражей. Есть конкретные результаты, когда осужденные, подозреваемые, обвиняемые даже на этом этапе уже отказываются от таких убеждений", - сказал Александр Калашников.
Также глава ведомства рассказал о планах по строительству новых следственных изоляторов на территории Москвы и области.
"Сейчас у нас в проекте строительство двух новых изоляторов на территории Москвы и Подмосковья. В следующем году начнется строительство изолятора в Крыму", - сказал Александр Калашников.
Он также подчеркнул, что проблему переполненности следственных изоляторов в основном удалось разрешить.
"Осталось еще несколько субъектов с проблемными учреждениями: это Крым, это Москва", - продолжил директор ФСИН. Но, как он надеется, благодаря СИЗО, которые планируется построить, проблему удастся решить.
Еще одна новость: во ФСИН создана группа по обнаружению, выявлению и предупреждению киберпреступности, так называемая группа IB. Она борется в том числе с телефонным мошенничеством заключенных. По словам главы ведомства, количество нелегальных звонков из казенных домов снижается.