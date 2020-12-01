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01.12.2020 06:14
Рубрика: Общество

Иммунолог рассказал о главном запрете для испытателей вакцины от COVID-19

Участникам испытаний вакцины от COVID-19 не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела, чтобы узнать, получили ли они плацебо или прививку. Об этом заявил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет, однако подобные тесты при испытаниях нежелательны. Это может повлиять на субъективные симптомы, которые доброволец записывает в дневнике, пишет РИА Новости.

Беркун уверен, что на репутации прививки подобный инцидент не скажется, однако врачу все же сообщать результаты не нужно. Он рассказал, что всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо, а врачи сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. "При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек", - рассказал профессор.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что полноценные клинические испытания своих вакцин от коронавируса смогут провести только первые производители. По ее словам, с началом всеобщей вакцинации клинические испытания будут затруднены, поскольку люди, получающие плацебо могут захотеть сделать прививку.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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