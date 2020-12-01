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Рубрика: В мире

Конгресс США намерен избежать закрытия правительства в декабре на фоне пандемии

Текст: Максим Макарычев
Лидеры демократов и республиканцев в конгрессе США в понедельник начали двухнедельный раунд дискуссий, призванных спасти федеральное правительство от возможного шатдауна - закрытия государственных учреждений. Это первое испытание на фоне пандемии коронавируса после выборов президента, состоявшихся третьего ноября, на предмет того, смогут ли продуктивно сотрудничать на Капитолийском холме республиканцы и демократы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Государственное финансирование почти всех федеральных агентств истекает 11 декабря, напоминает Reuters. По данным аппарата Палаты представителей, участники переговоров в конгрессе добились прогресса в том, как разделить около 1,4 триллиона долларов, которые должны быть потрачены к 30 сентября 2021 года, к концу текущего финансового года. Но более подробные детали все еще не согласованы, и, как отмечают наблюдатели, голосование в полном составе палаты представителей и сената по законопроекту о финансировании госучреждений может не состояться до 11 декабря.

Фото: Joe Raedle/Getty Images
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Это грозит непоправимыми последствиями, в частности, для медицинских государственных учреждений, которые готовятся к масштабной заполняемости во время третьей волны пандемии коронавируса после Дня благодарения. Кроме того, отсутствие финансирования может привести к параличу в аэропортах, закрытию национальных парков. По оценке аналитиков, некоторые медицинские исследования будут приостановлены, а тысячи других программ окажутся под угрозой из-за увольнения госслужащих, что еще больше повредит экономике США.

Если эти вопросы не будут решены до 11 декабря, шатдауна можно будет избежать только путем принятия конгрессом законопроекта о временном финансировании. Самым последним предложением демократов было выделение 2,2 триллиона долларов, чтобы помочь правительствам штатов и местным властям справиться с пандемией и экономическим кризисом, расширить тестирование и поставки вакцин от COVID-19, а также возобновить федеральные прямые выплаты отдельным категориям граждан, особенно пострадавшим во время изоляции. Республиканцы считают эту сумму "чрезмерной" и призывают к ее сокращению на 500 миллиардов долларов.

Также неясно, будет ли президент Дональд Трамп сотрудничать с конгрессменами в вопросе выделения средств. Он уже предупредил, что он наложит вето на закон о выделении средств на оборону, который намерен принять конгресс, если в него будет включено положение об удалении имен лидеров Конфедерации с названий военных баз.

Напомним, что в период с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года в Вашингтоне были частично закрыты госучреждения в результате противостояния между демократами и Трампом. Причиной стало строительство пограничной стены на границе США и Мексики.

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