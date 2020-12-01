Метро Вашингтона может отказаться от работы в выходные из-за COVID-19

Власти Вашингтона заявили о готовности пойти на крайние меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Речь идет о сокращении работы и закрытии станций местного метро.

Ситуация с заболеваемостью в разы сократила число тех, кто пользуется услугами подземного метро. Финансисты компании подсчитали, что к концу 2021 года число пассажиров восстановится не более чем до 20% от уровня до пандемии, а к 2022 году - до 34%, приводит подробности РИА Новости.

Государственные субсидии частично покроют убытки подземки, которые по оценкам специалистов в новом году составят до 1,7 миллиарда долларов. Итоговый дефицит бюджета предприятия составит около 500 миллионов долларов, говорится в докладе финансового комитета вашингтонского метро. В результате предложено сократить время работы подземки в будние дни, а в выходные - полностью отказаться от работы, плюс дополнительно закрыть 19 станций.

Систему городских автобусов, которая является составной частью метрополитена, также предлагается урезать. В этом году впервые в истории автобусами в Вашингтоне пользовались больше, чем метро. До пандемии оно перевозило до шести миллионов человек в день. Вашингтонское метро - второе в США после нью-йоркского как по величине, так и по количеству пассажиров.

США продолжают лидировать по числу заболевших новым типом коронавируса. Положительный тест в стране получили уже 13 миллионов 536 тысяч 216 человек. Ранее сообщалось о том, что пандемия стала причиной снижения рождаемости в США.