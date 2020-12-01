Бразилец Пьетро Фиттипальди выступит в составе команды "Хаас" на Гран-при Сахира (4-6 декабря) чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бахрейне, сообщает пресс-служба "Хааса".

Фиттипальди заменит француза Ромена Грожана, находящегося в больнице после серьезной аварии во время гонки Гран-при Бахрейна. Болид Грожана врезался в стену, загорелся и развалился на две части, спортсмен получил ожоги. В "Хассе" ожидают, что Ромен будет выписан уже во вторник.

- Счастлив получить такой шанс. Мы все очень рады, что после такой аварии Грожан заработал относительно небольшие травмы. Это не идеальное стечение обстоятельств, чтобы получить первую возможность выступить в "Формуле-1", но я благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за их веру в меня, - приводит слова Фиттипальди пресс-служба "Хааса".