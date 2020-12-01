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Рубрика: Власть

Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Москва готова преодолеть накопившиеся разногласия с США и перейти к продуктивному диалогу с Вашингтоном. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в рамках российско-американского форума "Диалог Форт - Росс".

Фото: National Museum of the U.S. Navy
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Дипломат признал, что предыдущие годы были временем упущенных возможностей. В отношениях с США "мы застряли в колее, ходим по кругу санкций и контрсанкций", - заявил Антонов, подчеркнув, что Россия остается открытой миру и готова преодолеть накопленные разногласия. Посол отметил, что Москва несколько раз предлагала различные проекты по восстановлению прагматичного взаимодействия.

Антонов выразил надежду на то, что российская тема впредь не будет использоваться для зарабатывания политических очков американскими руководителями и политиками, и страны смогут уйти от жонглирования слов к продуктивному диалогу, пишет ТАСС.

Напомним, ранее в ноябре президент России Владимир Путин заявил о невозможности испортить отношения Москвы и Вашингтона, которые уже и так были испорчены. Позже замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказал мнение, что России и США надо разобрать скопившиеся в последнее время взаимные вопросы и таким образом "убрать грязь" из двусторонних отношений. По его словам, "пока надеяться на улучшение отношений нельзя, но ситуация небезнадежная".

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