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Рубрика: Происшествия

Время на раскаяние

Виновник гибели восьми человек в огне осужден пожизненно
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8325)
1 декабря в Ярославле огласили приговор по делу о поджоге жилого дома в Ростове Великом в октябре 2019 года. Тогда в огне погибли восемь человек, в том числе пять маленьких детей. Прокурорское требование для подсудимого пожизненного заключения было удовлетворено.

Пожар с многочисленными жертвами в доме по улице Ленинской,13 произошел рано утром 19 октября. В охваченном пламенем деревянном особняке XIX века с мезонином находились 17 жильцов. Больше половины из них смогли спастись, выбравшись из окон первого этажа, но восемь человек погибли. Органы следствия установили, что причиной пожара стал поджог. После задержания подозреваемого в его совершении 38-летнего Александра Комарова выяснилось, что между 10-летним сыном Комарова и его одноклассником, жившим в доме на улице Ленинской, произошел конфликт, и пьяный мужчина ночью отправился туда "разбираться". Беспрепятственно попал в подъезд, звонил в двери квартир, а когда ему "в грубой форме" не открыли, вернулся к ждавшей его машине такси, взял из кармана оставленной там куртки зажигалку и запалил нижнюю часть деревянной лестницы в подъезде, а также тряпку, которую нашел тут же. После чего уехал.

Александр Комаров признал вину лишь частично, хотя в содеянном раскаялся. Однако рассмотревший дело Ярославский областной суд пришел к выводу, что его вина доказана по всем пунктам обвинения. Поджигатель приговорен к пожизненному лишению свободы в ИК особого режима.

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