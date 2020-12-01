Московские строители продолжают расширять сеть метро. С начала этого года они уже ввели в эксплуатацию 15,65 км линий и шесть новых станций, а до конца декабря обещают построить еще 8 километров путей и три станции.

Совсем скоро в этом вестибюле станет так же красиво, как на картинке. Фото: Сергей Михеев/РГ

Такими планами поделился в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев с главой города Сергеем Собяниным во время осмотра хода строительства станции "Славянский мир" Троицкой линии, которая находится на 42-м километре МКАД. Сама же ветка начала строиться недавно и ввести в строй ее планируется в 2023-2024 годах.

"Троицкая ветка метро - самый большой радиус метро в Москве, длиной около 40 километров, получает уже свои реальные очертания, - рассказал журналистам Собянин. - На сегодняшний день две проходки между двумя станциями завершены, еще три находятся в стадии проходки". На новом радиусе расположится 16 станций. Станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной на МЦК. С "Улицы Новаторов" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" появится крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. Новая ветка приблизит метро к еще большей части жителей Новой Москвы, а также уменьшит нагрузку на Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки подземки.

"В декабре мы планируем завершить строительство западного участка Большой кольцевой линии от станции "Хорошевская" до станции "Мневники", а также северо-восточного участка этого же кольца от "Лефортово" до "Электрозаводской", - доложил Андрей Бочкарев. Целиком Большую кольцевую линию столица планирует достроить в 2023 году.