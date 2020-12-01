Новости

Роспотребнадзор: Более 67 миллионов россиян сделали прививку от гриппа 04:52
Аргентинцы попросили власти изобразить Марадону на купюре в 10 тысяч песо 04:24
Марадона получил сильную травму головы за неделю до смерти 04:05
Al Alam: Иранский ученый был убит из управляемого через спутник оружия 03:48
Спецсоветник президента США Скотт Атлас ушел в отставку 03:37
Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям провинции Хама 03:21
ВМС США спишут Bonhomme Richard из-за последствий пожара на корабле 02:50
СМИ: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря 02:24
Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран 01:58
Власти Ирландии начали снимать карантин 01:47
В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки 01:24
Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море 00:54
Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым 00:44
Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 00:45
Рубрика: Власть

В радиусе - Троицк

За год в столичном метро появились 23,5 километра новых линий и 9 станций
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 270(8324)
Московские строители продолжают расширять сеть метро. С начала этого года они уже ввели в эксплуатацию 15,65 км линий и шесть новых станций, а до конца декабря обещают построить еще 8 километров путей и три станции.
Совсем скоро в этом вестибюле станет так же красиво, как на картинке. Фото: Сергей Михеев/РГ Совсем скоро в этом вестибюле станет так же красиво, как на картинке. Фото: Сергей Михеев/РГ
Совсем скоро в этом вестибюле станет так же красиво, как на картинке. Фото: Сергей Михеев/РГ

Такими планами поделился в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев с главой города Сергеем Собяниным во время осмотра хода строительства станции "Славянский мир" Троицкой линии, которая находится на 42-м километре МКАД. Сама же ветка начала строиться недавно и ввести в строй ее планируется в 2023-2024 годах.

В Москве в 2021 году откроют девять станций БКЛ

"Троицкая ветка метро - самый большой радиус метро в Москве, длиной около 40 километров, получает уже свои реальные очертания, - рассказал журналистам Собянин. - На сегодняшний день две проходки между двумя станциями завершены, еще три находятся в стадии проходки". На новом радиусе расположится 16 станций. Станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной на МЦК. С "Улицы Новаторов" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" появится крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. Новая ветка приблизит метро к еще большей части жителей Новой Москвы, а также уменьшит нагрузку на Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки подземки.

"В декабре мы планируем завершить строительство западного участка Большой кольцевой линии от станции "Хорошевская" до станции "Мневники", а также северо-восточного участка этого же кольца от "Лефортово" до "Электрозаводской", - доложил Андрей Бочкарев. Целиком Большую кольцевую линию столица планирует достроить в 2023 году.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России