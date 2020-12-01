Альпинисты очистили 70 процентов вант Русского моста

Ко вторнику альпинисты, которые вручную чистят ванты Русского моста, освободили от льда 118 из 168 вант. Таким образом, выполнено 70 процентов работы, сообщила пресс-служба правительства Приморья со ссылкой на информацию ФКУ ДСД "Дальний Восток", которое занимается обслуживанием моста.

"В ближайшие дни станет ясно окончательно, когда завершим работы и откроем движение", - уточнили в учреждении.

Мост закрыт для движения автомобилей и пассажирского транспорта, но по нему перевозит крупногабаритные грузы, которые невозможно доставить на пароме, например, столбы опор ЛЭП, специальная машина. На острове грузы передают на другой тягач.

Пока людей и автотранспорт на остров и обратно перевозит паром "Босфор Восточный". Так, в понедельник он выполнил девять рейсов и переправил 6093 пассажиров и 348 автомобилей.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что по просьбе полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева выделит для перевозки пассажиров на этом направлении четыре десантных катера. Они должны выйти на линию уже сегодня.

Напомним, что Русский мост, который связывает остров с материком, был закрыт для движения автомобилей 21 ноября из-за обледенения вант, с которых на проезжую часть начали падать куски льда. Открытие моста несколько раз переносили. Студентов ДВФУ временно перевели на дистанционное обучение.