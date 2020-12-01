Пассажиров на остров Русский будут возить катера ТОФ

Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера для налаживания пассажирского сообщения между Владивостоком и островом Русский, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Командование флота приняло такое решение после обращения зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Четыре катера способны за рейс перевезти более 150 пассажиров. Сейчас с властями согласовывается маршрут движения и расписание судов. Планируется, что они уже сегодня выйдут на линию.

Напомним, что Русский мост, который связывает остров с материком, был закрыт для движения автомобилей 21 ноября из-за обледенения вант, с которых на проезжую часть начали падать куски льда. Уже несколько дней на объекте работают спасатели и промышленные альпинисты. Вчера сообщалось, что ото льда было очищено 45 из 168 вант моста.

Открытие моста несколько раз переносили. Студентов ДВФУ временно перевели на дистанционное обучение. Периодически охрана пресекает попытки водителей проехать по мосту.