Пассажиров на остров Русский будут возить катера ТОФ

Новости

Аргентинцы попросили власти изобразить Марадону на купюре в 10 тысяч песо 04:24
Марадона получил сильную травму головы за неделю до смерти 04:05
Al Alam: Иранский ученый был убит из управляемого через спутник оружия 03:48
Спецсоветник президента США Скотт Атлас ушел в отставку 03:37
Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям провинции Хама 03:21
ВМС США спишут Bonhomme Richard из-за последствий пожара на корабле 02:50
СМИ: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря 02:24
Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран 01:58
Власти Ирландии начали снимать карантин 01:47
В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки 01:24
Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море 00:54
Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым 00:44
Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 04:33
Рубрика: Власть

Пассажиров на остров Русский будут возить катера ТОФ

Текст: Анна Бондаренко

Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера для налаживания пассажирского сообщения между Владивостоком и островом Русский, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В Приморье задержали водителей, пытавшихся проехать на остров Русский

Командование флота приняло такое решение после обращения зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Четыре катера способны за рейс перевезти более 150 пассажиров. Сейчас с властями согласовывается маршрут движения и расписание судов. Планируется, что они уже сегодня выйдут на линию.

Напомним, что Русский мост, который связывает остров с материком, был закрыт для движения автомобилей 21 ноября из-за обледенения вант, с которых на проезжую часть начали падать куски льда. Уже несколько дней на объекте работают спасатели и промышленные альпинисты. Вчера сообщалось, что ото льда было очищено 45 из 168 вант моста.

Открытие моста несколько раз переносили. Студентов ДВФУ временно перевели на дистанционное обучение. Периодически охрана пресекает попытки водителей проехать по мосту.

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России