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01.12.2020 09:34
Рубрика: Происшествия

Прокуроры выявили недостатки в работе мэрии Владивостока во время ЧС

Текст: Ольга Журман (Владивосток)

Прокуратура внесла представление мэру Владивостоку Олегу Гуменюку после проверки работы городской администрации по ликвидации последствий ледяного дождя, прошедшего 18-19 ноября.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
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По мнению правоохранительного ведомства, во время действия режима ЧС не было организовано взаимодействие ответственных служб за ликвидацию последствий циклона.

"Ненадлежащее содержание объектов инженерной инфраструктуры, не актуализация перечня резервных и автономных генераторов на случай чрезвычайных ситуаций привели к несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока и затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам", - отмечается в сообщении прокуратуры Приморского края.

Кроме того, местные власти долгое время уже не могут решить вопрос о строительстве на острове Попова объектов электроснабжения для бесперебойной подачи света. Последние события показали, что одного судна для потребности населения недостаточно. Муниципалитетом не урегулированы вопросы обеспечения первоочередного доступа на привлекаемый водный транспорт техники специализированных служб, машин скорой помощи, топливного транспорта.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.

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