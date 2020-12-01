СК раскрыл подробности задержания "поволжского маньяка"

В Следственном комитете РФ рассказали подробности задержания в Казани подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, во время расследований серии убийств было проведено более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз. Личность подозреваемого была установлена после совпадения генотипа по криминалистическим базам учета. Им оказался 38-летний Радик Тагиров, работавший слесарем и судимый в 2009 году за кражу.

- Тагиров задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза, - добавила Петренко.

Напомним, сегодня в столице Татарстана был задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин, известный как "поволжский маньяк". Преступления были совершены в 2011-2012 годах в 12 городах Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. На то, что к ним причастен один человек, указывали совпадение генотипов, следы обуви и характер действий.

Убийца представлялся сотрудником коммунальных или социальных служб, а попав в квартиру, душил пенсионерок и похищал ценности.

Выйти на след преступника правоохранительным органам не удавалось в течение восьми лет. Несколько лет назад за информацию о нем объявлялась награда в три миллиона рублей.

После следственных действий следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.