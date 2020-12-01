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01.12.2020 09:52
Рубрика: Происшествия

СК завел дело после жалоб воспитанников пензенского детдома на побои

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В Пензенской области следователи завели уголовное дело после проверки в Мокшанском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, откуда поступили жалобы на унижение и побои со стороны директора.

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Накануне видеозапись бывших воспитанников детского дома распространили местные СМИ. Парень и девушка, проживающие на территории интерната, жаловались, что вновь назначенный директор угрожает и постоянно унижает их.

Следователи выехали на место происшествия, после чего сообщили о возбуждении уголовного дела. Оно заведено по части 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения". Расследованием занимается отдел по особо важным делам регионального СУ СК.

Директор интерната отстранен от должности. Известно, что он приступил к своим обязанностям в сентябре этого года. Он - военный в отставке, ранее командовал воинской частью.

После ЧП в Мокшанском доме-интернате последовала реакция детского омбудсмена Анны Кузнецовой, она лично бывала в учреждении, знакома со многими его воспитанниками. Общественная организация, которую она возглавляла в Пензе, неоднократно посещала детский дом.

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"Внутри все сжалось… Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора, и уже конфликт. Нужно разобраться во всех обстоятельствах. Но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель. Не с того", - прокомментировала случившееся на своей официальной странице в соцсетях Анна Кузнецова.

Расследование уголовного дела продолжается. В интернате также работает межведомственная комиссия, направленная губернатором. Глава региона поручил подобрать новые кандидатуры на должность директора социального учреждения.

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