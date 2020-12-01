В Саратове задержана подозреваемая в убийстве женщины и ребенка

Следственный комитет сообщил о раскрытии жестокого убийства жительницы Саратова и ее четырехлетней дочери. В совершении двойного убийства подозревается женщина.

Как уже рассказывала "РГ" в воскресенье вечером в квартире дома по улице Чернышевского житель Саратова обнаружил тела 38-летней дочери и четырехлетней внучки. Женщине и ребенку были нанесены многочисленные ножевые ранения.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, по подозрению в совершении преступления задержана 53-летняя жительница того же Октябрьского района Саратова, где проживали погибшие. По данным источника в правоохранительных органах, причиной убийства могла являться корысть. Иные подробности не сообщаются.

Сейчас с подозреваемой работают следователи. Решается вопрос о ее аресте.