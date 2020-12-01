Осужденного за взятки экс-мэра Бердска выпустят на свободу

Новости

Названы самые популярные у россиян песни и исполнители 11:31
Ноябрь в столице не дотянул до рекорда, но вошел в тройку лидеров 11:22
В Москве зарегистрировано 6524 новых случая COVID-19 11:19
В Швеции чиновников охраняют от агрессивных граждан 11:16
В Уфе многодетного отца затравили за отказ сдавать деньги в школу 11:09
Синоптики пообещали москвичам снежный Новый год 11:00
В снегах Эвереста обнаружен микропластик 10:59
Путин назвал секрет успеха Хазанова 10:35
Французские десантники применяли противотанковые мопеды 10:20
В Швеции нет планов по вакцинации населения от COVID-19 10:18
В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей 10:18
Автор законопроекта о ритуальных услугах спрогнозировал их удешевление 10:18
Володин назвал самый важный закон ноября 10:16
В Москве курьеры разгромили продуктовый магазин 10:07
Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию под Белгородом 10:07
ВТБ снизил ставку по онлайн-ипотеке 10:04
Номинальные доходы россиян выросли в 61 регионе 10:01
Первые БМПТ "Терминатор" поступили в танковую дивизию на Урале 09:51
Мишустин ввел новые гранты для аграриев 09:35
США захотели приобрести Ми-24 и Ан-2 09:35
Пуск "Союза" с космодрома Куру снова отложили 09:27
СМИ: ЦБ реформирует механизм лицензирования всех финансовых институтов 09:15
Оперштаб: Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
В столице Киргизии возобновили работу кинотеатры, фудкорты и компьютерные клубы 08:33
Баста ответил на критику после концерта в Петербурге 08:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Верховный суд разъяснил, когда жилье при разводе нельзя делить поровну
Верховный суд разъяснил, когда жилье при разводе нельзя делить поровну
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 11:14
Рубрика: Происшествия

Осужденного за взятки экс-мэра Бердска выпустят на свободу

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Бывший мэр города Бердска Новосибирской области, осужденный за получение взяток и превышение должностных полномочий, выйдет из колонии. Как рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда Новосибирска, неотбытый срок наказания за решеткой Илье Потапову заменят на исправительные работы.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости
Мосгорсуд смягчил приговор актеру Ефремову

С соответствующим ходатайством выступил сам заключенный, а поддержал его начальник исправительной колонии №18, где Потапов отбывает наказание. Решение о смягчении приговора пока не вступило в законную силу, однако если оно не будет обжаловано, экс-чиновник выйдет на свободу в ближайшее время.

Его осудили в 2015 году на 10 лет колонии строгого режима. В зачет пошли около двух лет, которые Потапов к тому времени провел в СИЗО, то есть до окончания срока ему оставалось еще два года. Недавно ему было отказано в условно-досрочном освобождении, однако на смягчение приговора суд теперь согласился.

Оставшиеся два года Потапову заменили на исправительные работы с удержанием 20 процентов зарплаты в пользу государства. Однако ему по-прежнему запрещено занимать госдолжности, а кроме того, экс-чиновник должен выплатить штраф почти в полмиллиарда рублей. Эту меру наказания, как уточняется в материалах суда, бывший мэр должен исполнять самостоятельно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Лавров: РФ готова к любому развитию событий по итогам выборов в США
Чернышенко: Единый номер по COVID-19 доступен во всех регионах
Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран
Al Alam: Иранский ученый был убит из управляемого через спутник оружия
Роспотребнадзор: Снижение случаев COVID-19 зависит от сознательности россиян
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"