Осужденного за взятки экс-мэра Бердска выпустят на свободу

Бывший мэр города Бердска Новосибирской области, осужденный за получение взяток и превышение должностных полномочий, выйдет из колонии. Как рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда Новосибирска, неотбытый срок наказания за решеткой Илье Потапову заменят на исправительные работы.

С соответствующим ходатайством выступил сам заключенный, а поддержал его начальник исправительной колонии №18, где Потапов отбывает наказание. Решение о смягчении приговора пока не вступило в законную силу, однако если оно не будет обжаловано, экс-чиновник выйдет на свободу в ближайшее время.

Его осудили в 2015 году на 10 лет колонии строгого режима. В зачет пошли около двух лет, которые Потапов к тому времени провел в СИЗО, то есть до окончания срока ему оставалось еще два года. Недавно ему было отказано в условно-досрочном освобождении, однако на смягчение приговора суд теперь согласился.

Оставшиеся два года Потапову заменили на исправительные работы с удержанием 20 процентов зарплаты в пользу государства. Однако ему по-прежнему запрещено занимать госдолжности, а кроме того, экс-чиновник должен выплатить штраф почти в полмиллиарда рублей. Эту меру наказания, как уточняется в материалах суда, бывший мэр должен исполнять самостоятельно.