Под Омском зараженных чумой свиней кормили отходами из ковидного госпиталя

Управление Россельхознадзора по Омской области проверит городскую клиническую больницу №1 имени Кабанова, отходами из которой кормили зараженных АЧС свиней в Омском районе.

Очаг вируса африканской чумы свиней был обнаружен в личном подсобном хозяйстве в деревне Березянке. В зону отчуждения попали также две соседние деревни Давыдовка и Зеленовка, где было уничтожено 374 головы свиней. Указом Губернатора Омской области в Березянке введен карантин по АЧС, ограничительные мероприятия продляться до 24 декабря 2020 года.

Специалисты Россельхознадзора назвали содержание животных в ЛПХ безобразным. Оказалось, что вместо комбикорма фермер кормил свиней помоями из больниц, работающих с зараженными коронавирусом, так как это было дешевле.

- Выгоднее ему было собирать помои с детских садиков, ковидной больницы имени Кабанова, собирать на помойках отходы овощей и фруктов, сваливать все в кучу и кормить этим свиней, - рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка. - Далее он забивал этих свиней и продавал туши на убойных пунктах. Свинина шла в торговые точки города Омска, Полтавского и Исилькульского районов и Тюменскую область.

В Россельхознадзоре намерены выяснить, каким образом отходы из коронавирусной больницы и детских садов два раза в неделю попадали к сельскому свиноводу.

В Минздраве Омской области, в свою очередь, заявили, что чума свиней не опасна для человека.

- Пищевые и боенские отходы утилизируются по договору на вывоз отходов класса "А" подрядной организацией, - отметили в ведомстве. - Ответственность за своевременную и качественную утилизацию отходов несет подрядная организация. Что касается какой-то связи между коронавирусом и африканской чумой свиней, то никаких данных о том, что эти вирусы могут трансформироваться один в другой, в научной литературе не зафиксировано. Учитывая специфику коронавируса, а также данные по африканской чуме свиней, можно с уверенностью говорить о том, что пищевые отходы лечебных учреждений никоим образом не влияют на эпидемиологическую обстановку.

На свиновода будет заведено административное дело о ненадлежащем содержании животных. Пострадавшим сельчанам по окончании карантина выплатят компенсацию.

Кстати

В последний раз вспышка африканской чумы свиней в Омской области произошла 3 года назад. Очаги заболевания были зарегистрированы в 34 населенных пунктах 13 муниципальных районов и в Омске. Тогда поголовье сократилось на 20,6 тысячи свиней, а режим чрезвычайно ситуации продлился несколько месяцев.