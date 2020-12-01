СК опубликовал видео задержания экс-министра здравоохранения Приангарья

Следственное управление СК РФ по Иркутской области опубликовало видео задержания экс-главы регионального министерства здравоохранения Натальи Ледяевой.

Напомним, чиновницу задержали накануне по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следователей, с мая по октябрь 2020 года и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Приангарья денежные средства в сумме около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения региона.

В октябре, после задержания сына Ледяевой по делу о закупках медицинского оборудования, в отношении экс-министра была инициирована проверка. Позже женщина ушла в отставку. А вчера следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области бывший министр была задержана. По месту ее жительства проведены обыски.

Сейчас Наталья Ледяева находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.