В Петербурге задержали фотомодель, обвиняемую в убийстве мужа

В Петербурге задержана 25-летняя девушка, подозреваемая в убийстве своего мужа, задержана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По предварительным данным, задержанная - фотомодель гламурного журнала Лилия Судакова, приехавшая в северную столицу с мужем с туристической целью.

Напомним, ЧП произошло в ночь с 28 на 29 ноября в одной из квартир Центрального района Санкт-Петербурга. Между супругами вспыхнула ссора, которая закончилась трагедией. Девушка ударила возлюбленного ножом в грудь. Несмотря на усилия прибывших медиков и срочную госпитализацию, он скончался спустя непродолжительное время.

Предполагаемая причина конфликта - ревность.

Задержанной предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.