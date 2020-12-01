В Краснодаре начали проверку ДТП с участием школьных автобусов

В Краснодаре сотрудники прокуратуры организовали проверку аварии с участием двух школьных автобусов и легкового автомобиля.

Как ранее писала "РГ", происшествие произошло сегодня в 06.10 утра. Водитель автомобиля марки Daewoo Matiz, двигаясь по улице Тихорецкой со стороны улицы Восточно-Кругликовской в сторону 1-го проезда Тихорецкого, выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьными автобусами ПАЗ и НефАЗ, следовавшими друг за другом.

В результате удара водитель и пассажир иномарки получили различные травмы, они были доставлены в больницу. В салоне школьных автобусов в момент столкновения дети не находились, водители автобусов не пострадали.

- По данному факту прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших ДТП, в ходе которой будет дана оценка, в том числе соблюдению безопасности дорожного движения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.