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01.12.2020 17:52
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре начали проверку ДТП с участием школьных автобусов

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В Краснодаре сотрудники прокуратуры организовали проверку аварии с участием двух школьных автобусов и легкового автомобиля.

Фото: Пресс-служба ГУВД РФ по Кубани
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Как ранее писала "РГ", происшествие произошло сегодня в 06.10 утра. Водитель автомобиля марки Daewoo Matiz, двигаясь по улице Тихорецкой со стороны улицы Восточно-Кругликовской в сторону 1-го проезда Тихорецкого, выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьными автобусами ПАЗ и НефАЗ, следовавшими друг за другом.

В результате удара водитель и пассажир иномарки получили различные травмы, они были доставлены в больницу. В салоне школьных автобусов в момент столкновения дети не находились, водители автобусов не пострадали.

- По данному факту прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших ДТП, в ходе которой будет дана оценка, в том числе соблюдению безопасности дорожного движения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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