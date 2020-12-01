Роспотребнадзор: Более 67 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Свыше 67 миллионов жителей России уже сделали в этом сезоне прививку от гриппа. Информация появилась на сайте Роспотребнадзора.

"От гриппа привито более 67,8 миллиона человек, что составляет 46,2% от численности населения Российской Федерации. Вакцинация продолжается", - говорится в опубликованном сообщении.

Специалисты отмечают превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 42 субъектах страны. При этом чаще всего болеют взрослые. Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики вирусных инфекций. К тому же прививка помогает избежать осложнений, которыми опасен грипп.

Специалисты также напомнили о необходимых мерах профилактики воздушно-капельных инфекций. Для этого необходимо избегать массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях, обязательно пользоваться защитными масками в общественных местах и не забывать про санитарную гигиену. Укрепить иммунитет помогут также прогулки на свежем воздухе, правильное питание, прием витаминов и физическая активность.