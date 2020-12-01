Роспотребнадзор: Снижение случаев COVID-19 зависит от сознательности россиян

Срок начала снижения заболеваемости COVID-19 зависит от того, насколько сознательно россияне будут соблюдать введенные ограничения и меры профилактики. Такое мнение высказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией пока еще недостаточен, чтобы статистически обоснованно заявить о том, когда будет пик заболеваемости или устойчивое снижение. "Можно только сказать, что сроки наступления устойчивого снижения заболеваемости определяются степенью соблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий", - цитирует ТАСС Поскиреву.

Эксперт также отметила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации эпидемического процесса. Во всех регионах сейчас соблюден баланс между объемом противоэпидемических мероприятий и эпидемиологической обстановкой. Этот процесс носит динамический характер и Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в ежедневном режиме по каждому субъекту РФ.

Между тем большинство россиян - 89 процентов - поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Против выступает каждый десятый опрошенный, свидетельствуют результаты опроса. При этом 87 процентов россиян готовы соблюдать в общественных местах социальную дистанцию в 1,5-2 метра.